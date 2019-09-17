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17 сентября • обновлено в 13:07
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В Харькове на пустыре изнасиловали 17-летнюю студентку: что известно

1.8т Читать материал на украинском

В Новобаварском районе Харькова ночью на пустыре изнасиловали студентку второго курса техникума, 17-летнюю жительницу города Лозовая.

Девушка обратилась к полицейским 16 сентября, сообщили NewsRoom собственные источники в правоохранительных органах.

Девушка сказала, что насильником был малознакомый мужчина.

В Харькове на пустыре изнасиловали 17-летнюю студентку. Иллюстрация

В Харькове на пустыре изнасиловали 17-летнюю студентку. Иллюстрация

Правоохранители установили личность вероятного подозреваемого. Им, по версии следствия, является житель села Караван Нововодолажского района.

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"Издевался два часа": в Харькове педофил зверски изнасиловал девочку

Полицейские приняли меры для установления местонахождения фигуранта и открыли уголовное производство по статье 152 УК Украины (Изнасилование).

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина Харьков
Тег
изнасилование
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Хоть день сейчас проходит на Украине без изнасилований?
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