В Харькове на пустыре изнасиловали 17-летнюю студентку: что известно

В Новобаварском районе Харькова ночью на пустыре изнасиловали студентку второго курса техникума, 17-летнюю жительницу города Лозовая.
Девушка обратилась к полицейским 16 сентября, сообщили NewsRoom собственные источники в правоохранительных органах.
Девушка сказала, что насильником был малознакомый мужчина.
В Харькове на пустыре изнасиловали 17-летнюю студентку. Иллюстрация
Правоохранители установили личность вероятного подозреваемого. Им, по версии следствия, является житель села Караван Нововодолажского района.
Полицейские приняли меры для установления местонахождения фигуранта и открыли уголовное производство по статье 152 УК Украины (Изнасилование).
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Сахновщинском районе Харьковской области правоохранители заподозрили местного жителя в неоднократных изнасилованиях 13-летней сводной сестры. Он делал это на протяжении трех лет. Позже 26-летнего юношу поместили под стражу.
Также в Харьковской области отчим изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы.
Харьковские полицейские задержали мужчину, который, вероятно, причастен к избиению и надругательству над 12-летней девочкой.
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