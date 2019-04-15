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В Харькове на месте ДТП с Зайцевой произошла новая трагедия. Фото

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В понедельник, 15 апреля, в Харькове на улице Сумской, где произошло смертельное ДТП с участием Алены Зайцевой, на асфальте обнаружили труп мужчины.

Тело, накрытое покрывалом, лежит у выхода из станции метро "Исторический музей", сообщает SQ. На месте происшествия находятся полицейские.

Телеграм-канал "Ху*вый Харьков" добавляет, что на пересечении улиц Университетская и Сумская произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобили после аварии заняли две полосы движения, вследствие чего на дороге образовалась пробка.

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В Харькове около метро умер мужчина

В Харькове около метро умер мужчина

В Харькове около метро умер мужчина

В Харькове около метро умер мужчина

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В октябре 2017 года на улице Сумской в Харькове машины Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.

  • Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью более 100 км/ч.

  • Киевский суд Харьковской области вынес приговор виновникам трагической аварии в Харькове. Алене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет лишения свободы.

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Место
УкраинаХарьков
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