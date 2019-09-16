Скандальный Марш равенства в Харькове: появилось видео кровавой стрельбы

В Харькове устроили кровавую стрельбу в парке Горького. В результате инцидента пострадал 19-летний парень. По предварительным данным, он участвовал в Марше равенства, организованном ЛГБТ-сообществом.

Видео с пострадавшим опубликовали на странице "ХС Харьков" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В парке Горького какое-то животное выстрелило из травмата в парня. Очевидцы сообщают, что инцидент произошел на почве ЛГБТ-тематики", – сказано в посте.

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Тем временем в пресс-службе полиции Харькова рассказали о деталях происшествия. По ее информации, сообщение о том, что в парке отдыха произошел конфликт граждан, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 15 сентября около 23:00.

По адресу выезжал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. На месте происшествия был обнаружен 19-летний парень. Он пояснил, что у него произошел конфликт с неизвестными, которые нанесли ему телесные повреждения. После чего пострадавший сделал несколько выстрелов из стартового пистолета в воздух. По словам парня, пистолет он потерял.

Марш равенства в Харькове "Цензор.НЕТ"

Полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства – гильзы и магазин с гильзами. Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований. Устанавливаются все обстоятельства конфликта и лица, причастные к указанному событию.

Вместе с тем на Telegram-канале "Харьков 1654" отметили, что именно окровавленный парень был инициатором стрельбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове, в воскресенье, 15 сентября, из-за Марша равенства перекрыли площадь Свободы, что вызвало возмущение у местных жителей. Позже начались стычки между ЛГБТ-активистами, противниками прайда и полицией.

Кроме того, толпа агрессивных молодых людей избила подростка-участника Марша равенства.

Позднее пострадавший рассказал, что его избила толпа мужчин за то, что он заступился за свою подругу.

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