В Харькове мужчина пытался покончить с собой из-за неразделенной любви: "самоубийцу" спасли. Видео

В Харькове правоохранители пресекли попытку совершить самоубийство мужчине на инвалидной коляске. Во время урегулирования ситуации тот оказывал сопротивление и даже стрелял в сторону патрульных, из-за чего один из них получил ожог руки.

События развернулись поздно вечером 6 августа на улице Гвардейцев Широнинцев. Как информируют в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, сообщение о харьковчанине, который с ножом и пистолетом выражал намерения о самоубийстве, поступило в Московский отдел полиции города.

"Мужчина в инвалидной коляске заявил о намерении покончить с собой. Когда полицейские попытались приблизиться к нему, чтобы отобрать оружие, он выстрелил из стартового пистолета в сторону патрульного. В результате полицейский получил ожог руки. Затем харьковчанин достал нож и заявил, что никого к себе не подпустит, а если кто-то попытается к нему подойти – убьет себя", – описывают ситуацию в полиции.

Отмечается, что после непродолжительных переговоров мужчина все же сдался правоохранителям. Стартовый пистолет у него изъяли.

Изъятое оружие харьковчанина, который хотел покончить с собой

Впоследствии выяснилось, что намерение свести счеты с жизнью харьковчанин высказывал еще в социальной сети, где признавался, что причиной его поступка является неразделенная любовь.

Добавим: один из местных Telegram-каналов выложил в сеть видео полицейской операции по спасению "самоубийцы". На кадрах видно, как около десяти правоохранителей с разных сторон бросаются к мужчине, который пытался свести счеты с жизнью. Несмотря на то, что он сидел в инвалидной коляске, копы схватили его и положили на землю. Лишь когда в "самоубийцы" удалось изъять оружие, его посадила обратно в коляску. При этом мужчина ругался и возмущался тем, что патрульные пытались заковать его в наручники.

Следователи же квалифицировали действия харьковчанина по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 30 июля в городе Кривой Рог Днепропетровской области мужчина пытался свести счеты с жизнью. К счастью, патрульным удалось предотвратить самоубийство.