В Харькове мужчина погиб от взрыва гранаты на балконе: фото с места ЧП

В пятницу, 8 ноября, в Харькове мужчина подорвал себя гранатой на балконе.

Происшествие случилось в многоэтажном доме на ул. 23 Августа, сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Харьковской области.

В полиции отметили, что информация об инциденте поступила около 08:00. Тело погибшего обнаружила его бабушка.

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Открыто производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство". Полицейские выясняют все обстоятельства смерти потерпевшего.

В Харькове мужчина подорвал себя гранатой НПУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове возле супермаркета "Восторг", на улице Клочковской 25 октября открыли стрельбу. В результате инцидента погиб один человек. Позже сам нападающий взорвал себя с помощью гранаты.

Убитым в перестрелке на парковке возле супермаркета в Харькове оказался "правая рука" криминального авторитета "Жоры".

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