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16 сентября • обновлено в 11:45
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В Харькове мажорка сбила людей на тротуаре: первое видео

2.6т Читать материал на украинском

Появилось первое видео с места нового ДТП на улице Сумской в Харькове, которое произошло поздно вечером 15 сентября.

Кадры были опубликованы на канале "ТипичнОЕ ХТЗ Харьков". По предварительным данным, девушка за рулем Audi TT не справилась с управлением.

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На видео сняли работу медиков с пострадавшими. Также в кадр попала сама виновница ДТП, которая, судя по всему, объясняет, как произошла авария.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ДТП пострадали четыре женщины, которые находились на тротуаре.

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Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Место
Украина Харьков
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