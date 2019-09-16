В Харькове мажорка сбила людей на тротуаре: первое видео

Появилось первое видео с места нового ДТП на улице Сумской в Харькове, которое произошло поздно вечером 15 сентября.

Кадры были опубликованы на канале "ТипичнОЕ ХТЗ Харьков". По предварительным данным, девушка за рулем Audi TT не справилась с управлением.

На видео сняли работу медиков с пострадавшими. Также в кадр попала сама виновница ДТП, которая, судя по всему, объясняет, как произошла авария.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ДТП пострадали четыре женщины, которые находились на тротуаре.

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