Долго мучился: в Харькове мать убила ребенка телефоном

В Харькове после четырех месяцев комы умерла пятимесячная девочка. Причиной ее гибели стало падение на голову телефона, который упустила из рук нерадивая мать.

Как пишет NewsRoom, ссылаясь на правоохранителей, это произошло в мае – тогда ребенку был всего один месяц. Женщина кормила его грудью и не удержала гаджет. Девочку госпитализировали в состоянии комы. На ее теле были синяки, гематомы и кровоподтеки. Несмотря на все старания медиков, она умерла 1 августа, так и не приходя в сознание.

Результаты экспертизы показали, что у младенца был подвывих II-го шейного позвонка с кровоизлияниями в спинной мозг. Это привело к отекам головного мозга и стало причиной смерти.

Младенец "Экспресс газета"

Полиция по факту трагедии открыла производство по статье 121 Уголовного кодекса (умышленные тяжкие телесные повреждения). Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

Отмечается, что ранее ей инкриминировали злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Сейчас мать подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений своей дочке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Брестской области Беларуси случился трагический случай. Двухлетняя девочка случайно задушила мать, которая пыталась достать ее из салона автомобиля через окно.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!