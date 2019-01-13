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В Харькове крыша рынка упала на людей: новые детали о состоянии пострадавших

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У одной из троих женщин, пострадавших при обрушении крыши недостроенного торгового павильона в Харькове, травмирован позвоночник.

Как сказано в сюжете ТСН, 27-летняя пострадавшая получила наиболее тяжелые увечья. Другая 28-летняя получила перелом скулы, а 68-летняя женщина отделалась ушибами.

Спасатели, которые разбирали завалы пол ночи, уверены, что людям повезло, так как несмотря на падения тяжелой конструкции все выжили.

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В Харькове крыша рынка упала на людей: новые детали о состоянии пострадавших

"Надо было освободить от утеплителя, от этих перегородок, от стен, которые здесь были металлические", — рассказал помощник начальника главного управления ГосЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Отмечается, что ЧП произошло около 20:00 часов вечера, обычно в это время люди возвращаются с работы и срезают путь от метро к домам через базар вдоль павильонов.

Один из них не выдержал веса снега и упал прямо на головы прохожим. Свидетели бросились вытаскивать пострадавших, на место вызвали спасателей.

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В Харькове крыша рынка упала на людей: новые детали о состоянии пострадавших

ТСН

В Харькове крыша рынка упала на людей: новые детали о состоянии пострадавших

ТСН

"Первую девочку достали, она с самого края. Помогали разгребать, пожарные, полиция - подавали все конструкции, мы туда забрасывали", — рассказал очевидец Денис Черников.

Сразу после инцидента, несмотря на поздний час, на рынке появились люди с лопатами, которые начали чистить крыши.

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Правоохранители начали розыск владельца недостроя и выясняют, есть ли вообще разрешение на это строительство. Ищут и ответственных за уборку снега.

В Харькове крыша рынка упала на людей: новые детали о состоянии пострадавших

ТСН

В Харькове крыша рынка упала на людей: новые детали о состоянии пострадавших

ТСН

В Харькове крыша рынка упала на людей: новые детали о состоянии пострадавших

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в оккупированной Макеевке на "Красном рынке" обвалилась крыша одного из торговых рядов. Причиной также стал большой слой снега, скопившийся на покрытии.

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Место
УкраинаХарьков
Теги
фотографиивидеоГосЧС
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