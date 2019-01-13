В Харькове крыша рынка упала на людей: новые детали о состоянии пострадавших

У одной из троих женщин, пострадавших при обрушении крыши недостроенного торгового павильона в Харькове, травмирован позвоночник.

Как сказано в сюжете ТСН, 27-летняя пострадавшая получила наиболее тяжелые увечья. Другая 28-летняя получила перелом скулы, а 68-летняя женщина отделалась ушибами.

Спасатели, которые разбирали завалы пол ночи, уверены, что людям повезло, так как несмотря на падения тяжелой конструкции все выжили.

"Надо было освободить от утеплителя, от этих перегородок, от стен, которые здесь были металлические", — рассказал помощник начальника главного управления ГосЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Отмечается, что ЧП произошло около 20:00 часов вечера, обычно в это время люди возвращаются с работы и срезают путь от метро к домам через базар вдоль павильонов.

Один из них не выдержал веса снега и упал прямо на головы прохожим. Свидетели бросились вытаскивать пострадавших, на место вызвали спасателей.

ТСН

ТСН

"Первую девочку достали, она с самого края. Помогали разгребать, пожарные, полиция - подавали все конструкции, мы туда забрасывали", — рассказал очевидец Денис Черников.

Сразу после инцидента, несмотря на поздний час, на рынке появились люди с лопатами, которые начали чистить крыши.

Правоохранители начали розыск владельца недостроя и выясняют, есть ли вообще разрешение на это строительство. Ищут и ответственных за уборку снега.

ТСН

ТСН

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в оккупированной Макеевке на "Красном рынке" обвалилась крыша одного из торговых рядов. Причиной также стал большой слой снега, скопившийся на покрытии.

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