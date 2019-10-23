В Харькове извращенец устроил "шоу" возле детского сада: видео 18+

В Харькове местные жители задержали мужчину, который обнажил гениталии возле детского сада.

Инцидент случился на проспекте Тракторостроителей, 136 во вторник, 22 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале "ХС/Харьков" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Жители 607-го микрорайона застали данное недоразумение, показывающее свой стручок обитателям детского сада", — написано в посте.

В Харькове местные жители задержали мужчину, который обнажил гениталии возле детского сада Telegram-канал "ХС/Харьков"

В Харькове задержали извращенца Telegram-канал "ХС/Харьков"

На видео видно, что мужчина стоит возле забора детсада и демонстрирует проходящим мимо свои половые органы. При этом на вопросы людей, которые его задержали, он ответил, будто бы просто читал сообщение в телефоне.

В Харькове задержали извращенца Telegram-канал "ХС/Харьков"

Свидетели инцидента вызвали полицию. Там вскоре сообщили, что информация по данному факту была внесена в журнал единого учета обращений и заявлений Московского райотдела. Правоохранители выясняют подробности случившегося.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева мужчина приставал к детям, показывая свой половой орган в парке. Свидетелем инцидента стал прохожий, который сразу обратился к правоохранителям.

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