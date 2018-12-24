В Харькове из школы массово уволились учителя: что произошло

В Харькове из школы №67 уволились 22 сотрудника из-за того, что проверка из районо заставила написать заявление об уходе директора школы.

Больше 50 родителей и учителей не согласны с данной ситуацией и, чтобы добиться справедливости, организовали пикет. Для этого они подали заявление в полицию, их охраняли три экипажа полицейских с автоматами, передает Объектив.

Пикет из-за отставки директора школы в Харькове objectiv.tv

"Директор — очень хорошая, патриотка, тактичная, ратует за инклюзию, при ней мы стали школой с инклюзивным образованием. Ее дочь — учитель музыки, волонтер АТО. До Лисичкиной директором была коррупционерка Носатюк. Были поборы, преследование тех, кто не сдает в фонд школы. Год бились, чтобы ее уволили, теперь бьемся, чтоб не уволили Лисичкину", — сообщила волонтер Алла Фещенко.

Как рассказали родители, главу школы заставили уволиться из-за личного конфликта с одной из мам, который длится уже год.

Инициативная группа у стен учебного заведения скандировала "Верните нам директора" и записала открытое обращение, которое они отвезли в Департамент образования.

"Конфликт длится давно. Есть группа мам, которые регулярно пишут жалобы. Городу надоело решать эти бесконечные проблемы и решили уволить директора… Дети пришли домой, рыдали, говорили, что другого учителя не хотят", — рассказали родители.

Собрание родителей и учителей objectiv.tv

"8 учителей уже уволились и сегодня получили трудовые книжки. Теперь у нас 8 вакансий. Часть дорабатывает 2 недели. Если уйдут все, кто написал заявления по собственному желанию, то это 22 члена коллектива", — отметила одна из мам.

Также в среду, 26 декабря в 17:00 в школе пройдет конференция родителей с представителями районо. Если конфликт уладить не удастся, родители грозятся устроить пикет и перейти к более решительным действиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре на Волыни в селе Озеро разгорелся скандал — родители не пускают детей в школу якобы из-за унижений со стороны директора. В учебное заведения ходят 20 из 130 учеников, а педагоги утверждают, что начальница и над ними издевается.