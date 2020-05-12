В Харькове иностранец изнасиловал 15-летнюю девочку. Фото изверга

В Харькове полиция задержала мужчину, который подозревается в изнасиловании 15-летней девочки.

Как сообщает Telegram-канал "ВЕХА Харьков", происшествие случилось вечером 11 мая в лесополосе.

"Девочка шла с ул. Челюскинцев в сторону ул. Чайковской к парню. Созванивались они в 22:10, девушка сказала, что будет переходить через дорогу. В 22:30 трубку она уже не брала, ее начали искать. Девушка услышала крики, что ее ищут, и вырвалась на дорогу, после чего начали искать насильника по приметам – не худой, в черной спортивной одежде, с большим рюкзаком, плохо говорящий на русском языке. Искали около часа!" – говорится в сообщении.

В Харькове иностранец изнасиловал 15-летнюю девочку Telegram-канал "ВЕХА Харьков"

Потерпевшая рассказала, что она поднималась по лестнице вверх в квартиру, когда сзади ее схватил парень и потащил в лес.

"Она говорила, что есть телефон и деньги: "Заберите все, только отпустите". Но насильник сказал, что ему ничего не нужно, заклеил ей рот скотчем и изнасиловал. После этого она вырвалась, он пытался ее остановить и схватил за рюкзак, который в итоге остался у него в руках", – указано в информации.

Сообщается, что задержанного мужчину зовут Рамзан. Он приехал в Украину 8 месяцев назад, учится в Харьковском автомобильно-дорожном институте. На данный момент проживает в общежитии.

В Харькове иностранец изнасиловал 15-летнюю девочку Telegram-канал "ВЕХА Харьков"

В Харькове иностранец изнасиловал 15-летнюю девочку Telegram-канал "ВЕХА Харьков"

Вещи девушки Telegram-канал "ВЕХА Харьков"

Лесополоса в Харькове Telegram-канал "ВЕХА Харьков"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области задержали двух мужчин, которых подозревают в похищении, жестоком избиении, пытках и изнасиловании 17-летнего парня.

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