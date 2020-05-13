В Харькове иностранец избил полицейского из-за масочного режима. Инцидент попал на видео

В Харькове уроженец республики Гана побил полицейского веткой от дерева, из-за того, что ему сделали замечание относительно передвижения без защитной маски во время карантина.

Мужчине уже объявили о подозрении и взяли его под круглосуточный домашний арест, говорится в постановлении Дзержинского районного суда Харькова. А в соцсетях появилось видео инцидента (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что конфликт случился в полдень 22 апреля: двое патрульных полицейских, проезжая на служебном автомобиле, заметили мужчину, который шел по улице без маски, и решили сделать ему замечание.

В Харькове иностранец избил полицейского веткой из-за маски

Мужчина же, вместо того, чтобы исправить нарушение, отреагировал агрессивно. Во время словесного конфликта он громко высказывался на иностранном языке, потом нашел ветку и начал ею размахивать перед правоохранителями. Нарушитель дважды ударил патрульного в живот и руку, в результате чего тот получил синяк.

"Гражданин, находясь без медицинской маски и только в брюках, отломил ветку от дерева и, размахивая ею, напал на работника полиции и нанес ему два удара в область туловища", – цитируют в постановлении слова очевидца событий.

В Харькове иностранец избил полицейского веткой из-за маски

Нападающего задержали на месте, ему инкриминируют причинение легких телесных повреждений полицейскому при исполнении служебных обязанностей. За это мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В Харькове иностранец избил полицейского веткой из-за маски

Отмечается, что следователь просил для нападающего наказание в виде содержания под стражей, однако суд решил поместить его под домашний арест до 20 июня.

В то же время на гражданина Ганы составили еще и админпротокол за пребывание в общественном месте без защитной маски, за что предусмотрено от 17 до 34 тысяч гривен штрафа.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Харькове полицейский оскорбил посетителя магазина, который сделал ему замечание за неправильно надетую маску.

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