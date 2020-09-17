В Харькове хотят на 5 лет посадить 70-летнего завхоза из-за испорченной травы

В Харькове 70-летнему сотруднику Института низких температур грозит 5 лет лишения свободы за старые окна, которые некоторое время лежали на траве.

Об этом в Facebook рассказала журналист Татьяна Доцяк. По мнению экоинспекторов, окна нанесли ущерб экологии больше чем на миллион гривен.

История началась с того, что в институте решили поменять несколько окон.

"Старые рамы сложили во дворе института, думали ими заменить еще худшие окна на ведомственной базе отдыха. Пришли ревизоры из госэкоинспекции и сделали а-та-та – окна на траве – что за безобразие? И выписали штраф в 800 грн", – написала Доцяк.

Журналистка уточнила, что заместитель директора, ответственный за хозяйственную часть, штраф оплатил,а окна, как и потребовали инспекторы, вывез.

"Через несколько месяцев прислали счет на миллион двести тысяч грн! Именно на столько, посчитали экоинспекторы, старыми окнами институт нанес урон экологии. 70-летнего дедушку, которого назначили ответственным за старые окна, едва не схватил Кондратий", – сообщила Доцяк.

Более того, все материалы передали в прокуратуру и там открыли уголовное дело по статье "служебная халатность". Пожилому сотруднику объявили подозрение, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Журналистка поинтересовалась у главного Госэкоинспектора Харьковщины, не с радиацией ли эти окна, есть ли там вредные химические вещества. Он ответил, что в случае попадания краски с окон в землю могут быть плохие последствия. При этом почву на исследования экологи не брали, хоть и выписали штраф на 1 млн 200 тыс гривен.

"Эта же государственная экологическая инспекция насчитала за разлитую нефть в Черном море танкером Delfi 450 тыс грн штрафа. Потому, что это вам не окна на траве. За траву – втрое больше и тюрьма. Потому, что трава в Харькове – священная, по ней даже ходить нельзя, не то что окна складировать", – резюмировала Доцяк.

Старые окна на траве нанесли ущерб экологии. Facebook Татьяны Доцяк

Завхозу института объявили подозрение. Facebook Татьяны Доцяк

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предлагают увеличить штраф за выброшенный окурок в 10 раз, а за отдельные виды мусора придется доплачивать.