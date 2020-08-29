В Харькове грузовик устроил крупное ДТП с пострадавшими. Фото и видео

В субботу, 29 августа, на улице Жилярди в Харькове произошло крупное ДТП с грузовиком.

Как передает Telegram-канал "Харьков 1654", грузовик, у которого отказали тормоза, "снес" три легковушки и автобус (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

На кадрах видно, как грузовик врезался в стоящий перед ним автомобиль, а затем уже они задели другие транспортные средства.

В результате аварии несколько человек получили повреждения, их забрала скорая помощь. Однако точное количество пострадавших пока не уточнили.

В Харькове грузовик устроил ДТП Telegram-канал "Харьков 1654"

У грузовика отказали тормоза Telegram-канал "Харьков 1654"

В аварии пострадали люди, но точное количество пока неизвестно Telegram-канал "Харьков 1654"

Грузовик задел несколько легковых авто и автобус Telegram-канал "Харьков 1654"

Как писал OBOZREVATEL, в Полтавской области 22 августа произошли сразу две аварии. В первой столкнулись грузовик и легковое авто, погибли дети 3 и 6 лет, а также водитель. В результате второй аварии несовершеннолетний на мопеде врезался в дерево, он находится в больнице.

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