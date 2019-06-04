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В Харькове грузовик протаранил маршрутку: 10 пострадавших

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В Харькове на улице Тракторостроителей во вторник, 4 июня, грузовик столкнулся с нелегальной маршруткой.

Директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью в горсовете Юрий Сидоренко в Facebook сообщил, что масштабная авария произошла примерно в 8:30-8:40 напротив заправки.

"Предварительно - около десяти пострадавших пассажиров. Опять же предварительно - виноват водитель грузовика", - написал он.

Авария в Харькове

Авария в Харькове

Юрий Сидоренко, Facebook

Авария в Харькове

Авария в Харькове

Юрий Сидоренко, Facebook

Авария в Харькове

Авария в Харькове

Юрий Сидоренко, Facebook

Авария в Харькове

Авария в Харькове

Юрий Сидоренко, Facebook

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Авария в Харькове

Авария в Харькове

Юрий Сидоренко, Facebook

Авария в Харькове

Авария в Харькове

Юрий Сидоренко, Facebook

Авария в Харькове

Авария в Харькове

Юрий Сидоренко, Facebook

"Упреждая вопросы по поводу того, а как нелегал мог выехать на маршрут - поясняю. Со стороны профильного департамента были многочисленные обращения по этому поводу в транспортную инспекцию, но никаких адекватных действий с их стороны предпринято не было", - отметил Сидоренко.

Директор департамента также уточнил, что состояние пострадавших уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве патрульные устроили жесткое ДТП, в результате которого трое человек попали в больницу.

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Место
УкраинаХарьков
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Миллер Катя
Миллер Катя
Огрoмнoе спacи6o всeм тем, кто покaзaл мнe этoт сaйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁wet06oi Проcто пройдя опpос полyчила пoчти пoлугoдoвую зapплату)) Пользyйтесь, пока ecть вoзмoжность=)
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