В Харькове экс-помощник Кернеса угодил в ДТП: был неадекватен и кидался на полицию. Фото и видео

В Харькове произошло крупное ДТП со многими пострадавшими. Виноватым в аварии якобы оказался бывший чиновник Юрий Санин, который был советником мэра города Геннадия Кернеса.

Как сообщает сообщество "ХС-Харьков" в Facebook, авария случилась вечером 8 июня на проспекте Победы, 64.

ДТП в Харькове

Отмечается, в результате столкновения авто получили механические повреждения, а четырех человек увезли на "скорой помощи". После ДТП водитель белого "Мерседеса", в котором опознали Санина, закрылся в машине. Мужчина вышел лишь, когда прибыла полиция.

На опубликованных в сети видео, показано, что мужчина вел себя неадекватно. Проходить тест на драгере для определения алкоголя в крови он отказался.

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

После того, как мужчину доставили в больницу, врач сообщил, что он вел себя неадекватно и не дал сделать кардиограмму. Также экс-чиновник отказался сдавать анализы и покинул больницу.

ДТП в Харькове

Кроме того, Телеграм-канал "Нетипичный Харьков" опубликовал записи, на которых показано, что предположительно Санин после выхода из больницы бросался на полицейских. Чтобы успокоить буйного мужчину, к нему применили баллончик с перцовым газом.

Отметим, что мужчина на видео похож на Юрия Санина, который был замешан в коррупционных скандалах.

Юрий Санин NewsRoom

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове при странных обстоятельствах произошло смертельное ДТП.