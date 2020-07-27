В Харькове четверо рабочих погибли в коллекторе

В понедельник, 27 июля, в Харькове на проспекте Гагарина четверо работников горводоканала погибли в коллекторе Безлюдовских очистных сооружений.

Как сказали OBOZREVATEL источники в правоохранительных органах, рабочие отравились, предварительно – газом метаном, при проведении ремонтных работ в колодце.

Официальный сайт управления Национальной полиции в Харьковской области сообщает, что среди погибших трое мужчин и одна женщина.

"Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции 27 июля около 14:15 от работника коммунального предприятия" – отметили в полиции.

Информация внесена в Единый реестр. В настоящее время по адресу работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщила пресс служба ГСЧС, спасатели изъяли тела четырех погибших из канализационного коллектора.

По данным ведомства, работники КП "Харьковкоммуночиствод" спустились к коллектору без средств защиты.

"Спасатели в специальных средствах защиты органов дыхания спустились в колодец и подняли тела погибших работников на поверхность", – говорится в сообщении.

ГСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, в России трагически скончался известный видеоблоггер канала Road to film Павел Ш. из Беларуси, упав в канализационный коллектор.