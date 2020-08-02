В группе Вагнера в Беларуси обнаружили бывшего беркутовца, – генерал СБУ

Среди задержанных в Беларуси вагнеровцев был идентифицирован экс-боец "Беркута", который бежал из Украины. Речь идет об уроженце Славянска Донецкой области Андрее Бакуновиче.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины, генерал-майор Виктор Ягун. Тогда как в сети были опубликованы фото, на которых нашли сходство (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Он принял российское гражданство и даже где-то там служил. А потом решил, что больше денег он заработает "на стороне", – прокомментировал Ягун.

По его словам, Россия не признает украинское гражданство наемников – якобы все отказались от него и приняли российское. Однако на самом деле часть задержанных в Беларуси имела украинские документы и не исключено, что РФ в этих событиях могла сыграть на "украинском вопросе".

Один из задержанных в Беларуси вагнеровцев Андрей Бакунович (Twitter Myrоtvorets.center)

"Но это как раз документы прикрытия. Мы имели аналогичные случаи, когда в России наших атошников пытались использовать в проведении каких-то террористических актов, чтобы потом показать – смотрите, теракты в Российской Федерации осуществляются бывшими украинскими военнослужащими. Что это такая акция, направленная против РФ. Мол, закинули диверсионные группы и прочее", – привел пример бывший зампредседателя СБУ.

Он не исключил того, что одним из элементов прикрытия группы ЧВК Вагнера в Беларуси является показать этих боевиков и подбросить им украинские документы.

Беркутовец во дворе СБУ во время событий в Украине 2014 года, которого сочли похожим на Бакуновича (Twitter Myrоtvorets.center)

"Показать, что это вообще из Украины люди. И что дестабилизирующий фактор – это не РФ, а именно Украина. Которая прислала какой-нибудь "Правый сектор", добробаты, которые начинают свою войну за снятие действующего президента или для того, чтобы присоединить к Украине Беларусь. Россия могла что угодно придумать", – подчеркнул Ягун.

Отметим, что в Twitter центра "Миротворец" показали фото задержанного в Беларусь российского наемника – руководителя снайперской группы в ПВК Вагнера Андрея Бакуновича, а также беркутовца во время событий на Майдане в Украине 2014 года.

"1. Фото паспорта Бакуновича. 2. Фото с камер наблюдения. Киев 2014. Двор СБУ. Ну ооочень похож", – подписали снимки в сети.

Скриншот (Twitter Myrоtvorets.center)

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал-майор Виктор Ягун предположил, что задержанные в Беларуси боевики ЧВК Вагнера могли готовить переворот в случае проигрыша Александра Лукашенко на выборах президента.