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13 ноября • обновлено в 10:54
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В границе большая дыра! Морпехи заявили об опасности нападения Путина на Украину

1.5т
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В городе Скадовск Херсонской области на админгранице с аннексированным Россией Крымом существует большая дыра, через которую могут совершить прорыв российские военные.

Об этом сообщили морские пехотинцы которые базируются в Херсонской области рядом с Крымом изданию "Крым.Реалии". По словам военных, курортный Скадовск теперь стратегическое место, откуда "можно удачно контролировать агрессора".

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В то же время, с другой стороны Черного моря крымском селе Стерегущее, Россия разместила свою ударно-штурмовую бригаду.

"В городе Скадовск большая дыра в границе, есть открытое море, куда могут подойти легкие десантные катера, где могут высадить пехоту и в дальнейшем десантировать технику, если потребуется", – рассказал морпех с позывным "Скиф".

Военный эксперт Михаил Самусь добавил, что у России в Крыму достаточно сил, чтобы заблокировать любые акватории.

"Если будет широкомасштабное наступление России на Украину, если Россия вздумает пробить себе сухопутный коридор в Крым из Донбасса, то конечно, они будут проводить морские десантные операции, в том числе и в Скадовске. В Крыму достаточно сил, чтобы нанести по нам и ракетные удары, и авиационные удары, и провести морскую десантную операцию, и заблокировать любые акватории", – отметил Самусь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Путин активно стягивает войска в Крым и наращивает вооружение.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Михаил Самусь
Место
Украина
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Хо Хол
Хо Хол
Дыра в сетке рабице стены Яценюка?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да не будет Россия нападать, Украина и без нее успешно разваливается
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
это реклама ,от производителей стиральных порошков. )
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