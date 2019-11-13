В границе большая дыра! Морпехи заявили об опасности нападения Путина на Украину

В городе Скадовск Херсонской области на админгранице с аннексированным Россией Крымом существует большая дыра, через которую могут совершить прорыв российские военные.

Об этом сообщили морские пехотинцы которые базируются в Херсонской области рядом с Крымом изданию "Крым.Реалии". По словам военных, курортный Скадовск теперь стратегическое место, откуда "можно удачно контролировать агрессора".

В то же время, с другой стороны Черного моря крымском селе Стерегущее, Россия разместила свою ударно-штурмовую бригаду.

"В городе Скадовск большая дыра в границе, есть открытое море, куда могут подойти легкие десантные катера, где могут высадить пехоту и в дальнейшем десантировать технику, если потребуется", – рассказал морпех с позывным "Скиф".

Военный эксперт Михаил Самусь добавил, что у России в Крыму достаточно сил, чтобы заблокировать любые акватории.

"Если будет широкомасштабное наступление России на Украину, если Россия вздумает пробить себе сухопутный коридор в Крым из Донбасса, то конечно, они будут проводить морские десантные операции, в том числе и в Скадовске. В Крыму достаточно сил, чтобы нанести по нам и ракетные удары, и авиационные удары, и провести морскую десантную операцию, и заблокировать любые акватории", – отметил Самусь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Путин активно стягивает войска в Крым и наращивает вооружение.

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