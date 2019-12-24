Дело Януковича сольют? У Луценко забили тревогу из-за чисток в ГПУ

Из Генеральной прокуратуры уволили следователя по делу о государственной измене беглого президента Виктора Януковича, что может привести к "сливу" расследования в апелляционной инстанции.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь бывшего генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Ну что. Поговорим о зачистке прокуроров под видом "реформы". Потому что назвать реформой то, что происходит в пока ГПУ последние четыре месяца, назвать трудно... Не прошел "собеседование" (беру в кавычки сознательно) Вадим Приймачок, следователь по делу Януковича о госизмене, следователь по всем крымским делам (военное направление)", – написала она.

У Луценко забили тревогу "слива" дела Януковича

По словам Сарган, именно он объявлял подозрения всем чиновникам из РФ и судьям Конституционного суда РФ. "Приймачок вместе с несколькими другими прокурорами Военной прокуратуры объявлен в розыск решением российского суда, заочно арестован в РФ за деятельность в пользу Украины. Именно он отвечал за подготовку материалов для МИД по делам против России в международных судах. Именно он лично готовил и формировал доказательства для украинского МИД, чтобы доказать: Россия – агрессор. И что? А его уволили "реформаторы!" – добавила пресс-секретарь.

"Что ждет других, боюсь прогнозировать. Потому что есть еще одно важное дело, что слушалось в Оболонском райсуде, и несмотря на затягивание и попытки срыва процесса со стороны адвокатов, прокуроры довели до приговора – 13 лет президенту-беглецу Януковичу. Сейчас руками новых руководителей и кураторов дело готовят к сливу в апелляции", – подчеркнула Сарган.

Также пресс-секретарь Луценко обратила внимание, что должностей лишились и другие прокуроры по важнейшим для Украины делам.

"Иван Пузыревский. Второй прокурор по делу "торнадовцев", который был в этом деле от начала и до конца вместе с другим прокурором. И в первой инстанции, и в апелляции эти прокуроры доказали, что "торнадовци" должны нести наказание за те преступления, которые оказывали на территории АТО. И что? Его уволили "реформаторы"!" – продолжила она.

"Говорят, два заместителя – Каско и Чумак – попытались таки пройти тесты на знание о применении служебного коня в работе прокуроров. Так первый сдал на 32, а второй – на 10 из 100 баллов. Реформаторы", – резюмировала Сарган.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что прокурор Александр Лукашенко, который согласовал подозрения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, не прошел аттестацию.

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