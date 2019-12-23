В ГПУ открестились от депортации врага президента Азербайджана из Украины

В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что не принимали решения о выдаче Азербайджану оппозиционного блогера Эльвина Исаева, который критиковал президента своей страны.

Там также не смогли объяснить, что именно инкриминируют азербайджанцу. Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на ответ ГПУ.

"Генеральной прокуратурой решение о выдаче Эльвина Исаева в Азербайджан не принималось, и его фактическая передача по результатам экстрадиционной процедуры не осуществлялась", – отметили в ведомстве.

ГПУ заявляет, что не принимала решения о выдаче Азербайджану блогера

В то же время в ГПУ не указали, известно ли что-то украинским правоохранительным органам о преступлениях, которые инкриминируют Исаеву азербайджанские правоохранители.

В ведомстве подчеркнули, что не могут предоставить такой информации, поскольку не участвуют в расследовании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина выслала в Азербайджан оппозиционного активиста Эльвина Исаева, который рассказывал о коррупции в стране, а также критиковал президента Ильхама Алиева. Известно, что его выслали перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан.

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