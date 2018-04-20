Пограничники Украины объяснили, как экипажу "Норда" вернуться в Крым

Двое членов задержанного экипажного рыболовного судна "Норд", которые сбежали в Крым с российскими документами, могли бы уехать законно, однако для этого нужно было получить украинские паспорта.

"Мы сомневаемся, что эти паспорта были выданы законно, и даже без принуждения, потому что они постоянно находятся под наблюдением представителей российского дипкорпуса, адвокатов, явно работают не на пользу Украине", – сказал в комментарии "Обозревателю" помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян .

На вопрос, как членам экипажа могли законно выдать российские паспорта, если у них не было ни одного документа, подтверждающего личность, Слободян ответил: "На этот вопрос мы бы хотели услышать ответ от РФ".

По его словам, сейчас документы, в законности которых у пограничников возникли сомнения, были изъяты, а граждане отпущены.

"Конечно, они могут пробовать убежать другим путем. Мы вчера в очередной раз порекомендовали им обратиться в миграционную службу для того, чтобы подтвердить свое украинское гражданство, и тогда они абсолютно на законных основаниях могут выехать на территорию временно оккупированного Крыма, где они проживают, или даже за границу", – сообщил Слободян.

На вопрос, почему члены суднокоманды "Норд" этого еще не сделали, он пояснил: "Они этого не делают принципиально, им этого не дают сделать представители российского дипкорпуса и адвокаты, которые их сопровождают".

Помощник председателя Госпогранслужбы также сообщил, что капитан рыболовного судна "Норд" остается в Украине.

"В отношении него возбуждено уголовное дело, поэтому относительно него есть жесткие ограничения в плане передвижения как по Украине, так и выезда за границу", – добавил он.

Как ранее сообщал "Обозреватель", Россия угрожает Украине жесткими действиями из-за задержанного украинскими пограничниками рыболовного судна "Норд".

Напомним, 19 апреля двое членов экипажа рыболовного судна "Норд" убежали в Беларусь с помощью российских паспортов, которые им выдали в Генконсульстве РФ в Харькове. Относительно еще семи человек у пограничников возникли сомнения и им было отказано в выезде за границу.