В Госпродпотребслужбу пытается вернуться уволенный ранее чиновник, - источник

Уволенный в октябре прошлого года после ряда скандалов первый заместитель главы Госпродпотребслужбы Андрей Жук пытается вернуться на старую должность в этой структуре. В понедельник, 13 июля, он зарегистрировался на прохождение собеседования в Министерстве экономики. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в министерстве.

Кабмин распоряжениями от 8 июля, обнародованным на правительственном портале, обязал министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко в кратчайшие сроки назначить главу Госпродпотребслужбы и его первого заместителя. Согласно действующему на период карантина особому порядку, сделать это министру предлагалось по упрощенной процедуре: без конкурса, но с проведением собеседования с кандидатами на эти госдолжности.

Как сообщают наши источники, принимать документы от претендентов на должность первого заместителя главы Госпродпотребслужбы в Минэкономики намерены с 13 по 17 июля. И уже в первый день приема заявок, в понедельник, 13-го, на прохождение собеседования зарегистрировался экс-первый заместитель главы Госпродпотребслужбы Андрей Жук, который был уволен осенью прошлого года.

Увольнению Жука предшествовало несколько громких скандалов, в которых фигурировала его фамилия. В частности, ему и его начальнику, тогдашнему главе ГППС Владимиру Лапе, вменяли проведение тендеров и закупки по завышенным ценам. Так, особый резонанс в прошлом году вызвала попытка закупить тест-системы на антитела к бруцеллезу для животных, цены, предлагаемые победителями тендеров ГППС, превышали минимальные ценовые предложения от других участников тендеров в два раза.

Фигурировала фамилия Андрея Жука и в попытке вывести из государственной собственности здание одной из принадлежащих ГППС ветклиник на Печерске: чиновник подписал документ о том, что не возражает против предоставления в аренду здания ветклиники компании с признаками фиктивности – якобы под музей прикладного искусства. Не насторожило чиновника ни отсутствие конкурса, ни то, что в здании еще работала ветклиника и арендовали помещения другие арендаторы, ни то, что у фирмы, зарегистрированной на имя жены одного из чиновников ФГИ, уставной фонд составил всего 100 грн.

При этом, сотрудники структурных подразделений ГППС жаловались на давление, репрессии со стороны первого заместителя главы службы. Его кадровые решения и действия его ставленников во вверенных им подразделениях даже стали предметом обращения трудовых коллективов к президенту и профильному министерству.

А уже после увольнения, как сообщали активисты организации "Стоп Коррупция", экс-руководители службы назначили в региональное управление ГППС в Харькове людей, в отношении которых ведется расследование из-за подозрений в организации коррупционных схем.

Как сообщают наши источники, несмотря на все выше перечисленное, вероятность того, что Андрея Жука вернут на должность первого заместителя главы ГППС – очень высока.