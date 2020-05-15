В Госпотребслужбу может вернуться ее бывший председатель Владимир Лапа – СМИ

На должность председателя Госпродпотребслужбы на время карантина могут вернуть ее бывшего главу Владимира Лапу. Назначение может произойти без всякого конкурса. Об этом со ссылкой на собственные источники в парламенте сообщает AgroPolit.

Владимир Лапа AgroPolit

Цитируемый изданием источник утверждает, что объявленный полгода назад конкурс на должность главы Госпродпотребслужбы доводить до логического завершения не планируют. Однако, по сложившейся в последние месяцы практике, нового временного главу могут назначить без проведения конкурса, только по результатам собеседования.

"Похоже, что Геннадия Супиханова (один из основных претендентов по результатам проведенного кадрового конкурса. – Ред.) "сбивают" и звучит фамилия Владимир Лапа. Хотя обсуждается еще одна кандидатура", - заявил собеседник издания.

Напомним, в объявленном полгода назад конкурсе на должность председателя Госпродпотребслужбы до финишного этапа дошли 4 кандидата - Игорь Кузин, Сергей Глущенко, Геннадий Гадзовский, Геннадий Супиханов. В СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что один из кандидатов активно продвигают на должность чиновники из Министерства экономики. Несмотря на то, что у него не было ни соответствующего опыта, ни необходимых для работы на указанной должности компетенций.

По результатам собеседования с тогдашним министром экономики Тимофеем Миловановым он еще 18 декабря 2019-го рекомендовал определить победителем конкурса одного из наиболее профессиональных претендентов – Сергея Глущенко, который в свое время уже возглавлял Госпродпотребслужбу, но уволился по собственному желанию. Впрочем под разными поводами вынесение вопроса определения победителя конкурса на повестку дня заседания Кабмина постоянно откладывалось, пока Глущенко не был назначен заместителем министра экономики. Тогда же начали циркулировать слухи о повторном проведении конкурса.

Сейчас же, как показывает сообщение AgroPolit.com, в ведомство может вернуться предыдущий глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа. Согласно официальной информации он уволился по собственному желанию в октябре 2019 года. Но по каким-то причинам уже на следующий день после увольнения, как сообщали харьковские активисты, господин Лапа подписал два приказа о назначении в региональное управление Госпродпотребслужбы двух чиновников из неоднозначной репутацией, которые фигурировали в коррупционных скандалах.

Именно во времена руководства Лапы Госпродпотребслужба неоднократно упоминалась в новостях в связи с проведением закупок по завышенным ценам. Например, через общественный резонанс удалось остановить закупку тест-систем на 1,7 млн грн – при том, что один из участников тендера предлагал аналогичный лот за 822 тысячи гривен.

А трудовой коллектив одного из структурных подразделений Службы - Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе вынужден были публично обращаться к президенту, правительству и Государственному бюро расследований с просьбой остановить коррупцию в их учреждении. В частности, в коррупционных действиях, а также противоправном давлении на коллектив работники учреждения обвиняли назначенного Лапой начальника – Александра Пищанского.

Звучали в адрес приведенной господином Лапой команды и обвинения в репрессиях в отношении неугодных.

Впрочем, пока ни одно из этих обвинений логического развития не получило.

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