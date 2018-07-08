В госпитале скончался боец ВСУ: фото защитника Украины

В Харьковском военном госпитале умер уроженец Ривненской области, украинский военный Иван Борсук. Это произошло в воскресенье, 8 июля.

Борсук – военнослужащий 14 ОМБР, пишет пресс-служба Дубровицкого районного военного комиссариата на странице в Facebook.

Солдата ранили на Донбассе под Попасной 29 июня. В тот день боевики использовали РПГ и стрелковое оружие. Военный получил огневое пулевое ранение головы.

У погибшего остались родители, сестра, жена и дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 7 на 8 июля в Кривом Роге в 16-й больнице умер демобилизованный боец АТО Владимир Близнюк, который в конце июня объявил в больнице голодовку.