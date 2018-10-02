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В Госдуме заговорили о поставках оружия и войск на Донбасс

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Депутат нелегитимной Государственной думы Леонид Калашников нагло заявил, что Россия должна признать террористические "Л/ДНР" независимыми и начать официально снабжать их оружием, а также своими войсками (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По его словам, таким образом якобы непременно поступили бы США, если бы были на месте страны-агрессора. Свое циничное предложение российский коммунист озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Нам что-то надо делать, России. Попробовала бы Америка? Например, двух американцев там убили бы. Мы, что, следственные дела будем возбуждать? Мы будем стихи здесь рассказывать? Мы будем слушать вот эту ересь, которую здесь несут? Конечно, Россия должна проявить активность и сказать: "ДНР", "ЛНР" мы признаем, хотя бы их референдум". И защищать, и официально поставлять туда оружие, как американцы, сбрасывать десантников. Тогда будут бояться русского обидеть!" — самоуверенно высказался Калашников.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее одиозный коммунист озвучил наглый фейк о том, что Украина якобы несколько лет преследует жителей Донбасса из-за их русскоязычности, в связи с чем Россия должна признать независимыми временно оккупированные "Л/ДНР".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Место
Россия
Объекты
ДНРНовости ЛНРГосударственная Дума России
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А когда это ДНР и ЛНР признали террористическими организациями?
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Иванов Вадим
Иванов Вадим
А самого сбросить.? Нет.? Хочу его собственоручно кастрировать. Чтобы подобных не плодил. Сбрасывайте, кацапнутые. Ждем.
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