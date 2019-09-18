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18 сентября • обновлено в 17:45
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В Госдуме пригрозили украинцам ссылками из-за Бандеры

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Депутат нелегитимной Госдумы Константин Затулин заявил, что России не нужна Украина, где Степан Бандера является героем. Вместе с тем, он не исключил полной оккупации страны при условии ссылки всех патриотов на Дальний Восток.

Неадекватными намерениями скандальный политик страны-агрессора поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пусть никто не надеется, что мы захотим всю Украину. Мы уже знаем, какую Украину мы не хотим. Мы не хотим Украины, где живут бандеровцы, которые считают, что Бандера – это и есть герой на все времена! Нас от этого рвет!" – взорвался едкими возмущениями Затулин.

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"Видим в одном с собой мире": Затулин рассказал, как Россия хочет заполучить Украину

Константин Затулин

Константин Затулин

"И мы никогда не сможем жить в одном государстве с теми, кто считает, что Бандера – это герой! Но разве что, если только они поедут осваивать Дальний Восток, как это иногда случалось на протяжении нашей истории", – угрожающе добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
российская пропаганда
Персона
Степан Бандера
Место
Россия
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