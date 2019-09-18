В Госдуме пригрозили украинцам ссылками из-за Бандеры

Депутат нелегитимной Госдумы Константин Затулин заявил, что России не нужна Украина, где Степан Бандера является героем. Вместе с тем, он не исключил полной оккупации страны при условии ссылки всех патриотов на Дальний Восток.

Неадекватными намерениями скандальный политик страны-агрессора поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пусть никто не надеется, что мы захотим всю Украину. Мы уже знаем, какую Украину мы не хотим. Мы не хотим Украины, где живут бандеровцы, которые считают, что Бандера – это и есть герой на все времена! Нас от этого рвет!" – взорвался едкими возмущениями Затулин.

Константин Затулин

"И мы никогда не сможем жить в одном государстве с теми, кто считает, что Бандера – это герой! Но разве что, если только они поедут осваивать Дальний Восток, как это иногда случалось на протяжении нашей истории", – угрожающе добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Затулин также заявил, что Россия не может думать о включении террористических "Л/ДНР" в свой состав, поскольку является гарантом Минских соглашений.

В этом же эфире Затулин опозорился из-за незнания истории. Он назвал Россию государством с тысячелетней историей, хотя Московское царство появилось на карте мира только в конце XV века.

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