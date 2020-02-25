В Госдуме потребовали от Украины воду в Крым в обмен на путевки

Депутат нелегитимной Госдумы России Олег Нилов отличился абсурдным заявлением о воде для оккупированного Крыма. Он заявил, что Украина якобы обязана открыть Северо-Крымский канал, поскольку летом ее гражданам из-за эпидемии коронавируса придется ездить отдыхать на полуостров.

Наглый ультиматум российский политик озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Куда поедут украинцы отдыхать этим летом? Я думаю, что кроме Крыма некуда: там опасно, там смертельно опасно, там невозможно, туда денег не хватит. Поэтому открывайте канал, пока не поздно!" – заявил Нилов в приказательном тоне.

Олег Нилов

Кроме того, он обеспокоился тем, что из-за якобы огромного наплыва российских туристов летом 2020 года в Крым там еще больше усилится нехватка пресной воды (напомним, что тот ресурс, который ранее подавался на полуостров по Северо-Крымскому каналу, был предназначен исключительно для нужд сельского хозяйства).

"Ни в Китай, ни в Европу поехать не получится. Россия, дай Бог, предоставит такую возможность. Ну а Крым – это для Украины единственное спасение. Поэтому открывайте канал! Сделайте шаг навстречу!" – сказал скандальный представитель оккупантов.

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