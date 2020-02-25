Главная Новости
25 февраля • обновлено в 17:53
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В Госдуме потребовали от Украины воду в Крым в обмен на путевки

6.4т
Читать материал на украинском

Депутат нелегитимной Госдумы России Олег Нилов отличился абсурдным заявлением о воде для оккупированного Крыма. Он заявил, что Украина якобы обязана открыть Северо-Крымский канал, поскольку летом ее гражданам из-за эпидемии коронавируса придется ездить отдыхать на полуостров.

Наглый ультиматум российский политик озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Куда поедут украинцы отдыхать этим летом? Я думаю, что кроме Крыма некуда: там опасно, там смертельно опасно, там невозможно, туда денег не хватит. Поэтому открывайте канал, пока не поздно!" – заявил Нилов в приказательном тоне.

Олег Нилов

Олег Нилов

Кроме того, он обеспокоился тем, что из-за якобы огромного наплыва российских туристов летом 2020 года в Крым там еще больше усилится нехватка пресной воды (напомним, что тот ресурс, который ранее подавался на полуостров по Северо-Крымскому каналу, был предназначен исключительно для нужд сельского хозяйства).

"Ни в Китай, ни в Европу поехать не получится. Россия, дай Бог, предоставит такую возможность. Ну а Крым – это для Украины единственное спасение. Поэтому открывайте канал! Сделайте шаг навстречу!" – сказал скандальный представитель оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Аннексия Крыма российская пропаганда
Место
Россия
Тег
Государственная Дума России
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
67
40
Смешно
1
Интересно
2
Печально
13
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pollak John
Pollak John
иначе шо ? Опять ихтамнетов засылать будете ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гоша Злой
Гоша Злой
нормальные люди туда в лучшие времена не ездили, не то что сейчас) сервиса ноль, дорог нет, море все в заборах, цены киевские а то и выше.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги