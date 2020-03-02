В Госдуме набросились на Пристайко из-за отказа отмечать 9 Мая

Депутат нелегитимной Госдумы России Константин Затулин обвинил Украину в тотальной русофобии из-за заявления министра иностранных дел Вадима Пристайко о том, что в Украине не будут праздновать 75-летие Победы.

В эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" одиозный российский политик заявил, что наша страна якобы отказалась от памяти о Второй мировой войне и заняла враждебную позицию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Он (Пристайко. – Ред.) таким образом заигрывает с кем? Он таким образом подлаживается к Германии, где сильны, видимо, реваншистские настроения, к власти пришли сторонники Гитлера и требуют жертву от Украины взамен какой-то помощи? Такая ситуация? Это же просто означает только одно: вы абсолютно заражены русофобией, и все, что у нас праздник, у вас должен быть траур, а все, что у нас траур, у вас должен быть праздник – вот и все объяснение!" – вскипел Затулин.

Пристайко и Затулин

Кроме того, он безосновательно упрекнул Украину в том, что она якобы "сливает в помойку" подвиг миллионов своих людей, которые боролись с нацизмом.

Возвращаясь к заявлению Пристайко, украинофоб отметил, что слова украинского министра нельзя назвать частным мнением, ведь он представляет позицию Украины на международной арене.

"В результате выходит человек, который по вашей Конституции, по вашим законам имеет право говорить от имени всей Украины – министр иностранных дел, он имеет такое право, как и наш министр иностранных дел. Если кто-то другой скажет, можно говорить: "Вы знаете, это частное мнение". А это мнение человека, который представляет Украину на международной арене. И он рассказывает какую-то чепуху", – продолжил сыпать претензиями Затулин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пристайко заявил, что Украина, как и весь европейский континент, спустя годы готова понять, почему произошла трагедия Второй мировой войны и простить причастных к ней. Он считает, что празднование должно идти именно "в эту сторону". Слова главы МИД тут же растиражировали СМИ Кремля и бурно на них отреагировали.

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