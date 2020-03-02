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2 марта • обновлено в 14:23
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В Госдуме набросились на Пристайко из-за отказа отмечать 9 Мая

3.7т
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Депутат нелегитимной Госдумы России Константин Затулин обвинил Украину в тотальной русофобии из-за заявления министра иностранных дел Вадима Пристайко о том, что в Украине не будут праздновать 75-летие Победы.

В эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" одиозный российский политик заявил, что наша страна якобы отказалась от памяти о Второй мировой войне и заняла враждебную позицию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Он (Пристайко. – Ред.) таким образом заигрывает с кем? Он таким образом подлаживается к Германии, где сильны, видимо, реваншистские настроения, к власти пришли сторонники Гитлера и требуют жертву от Украины взамен какой-то помощи? Такая ситуация? Это же просто означает только одно: вы абсолютно заражены русофобией, и все, что у нас праздник, у вас должен быть траур, а все, что у нас траур, у вас должен быть праздник – вот и все объяснение!" – вскипел Затулин.

Пристайко и Затулин

Пристайко и Затулин

Кроме того, он безосновательно упрекнул Украину в том, что она якобы "сливает в помойку" подвиг миллионов своих людей, которые боролись с нацизмом.

Возвращаясь к заявлению Пристайко, украинофоб отметил, что слова украинского министра нельзя назвать частным мнением, ведь он представляет позицию Украины на международной арене.

"В результате выходит человек, который по вашей Конституции, по вашим законам имеет право говорить от имени всей Украины – министр иностранных дел, он имеет такое право, как и наш министр иностранных дел. Если кто-то другой скажет, можно говорить: "Вы знаете, это частное мнение". А это мнение человека, который представляет Украину на международной арене. И он рассказывает какую-то чепуху", – продолжил сыпать претензиями Затулин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пристайко заявил, что Украина, как и весь европейский континент, спустя годы готова понять, почему произошла трагедия Второй мировой войны и простить причастных к ней. Он считает, что празднование должно идти именно "в эту сторону". Слова главы МИД тут же растиражировали СМИ Кремля и бурно на них отреагировали.

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Читайте все новости по теме "День Победы" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
День Победы российская пропаганда
Персона
Вадим Пристайко
Место
Россия
Тег
Государственная Дума России
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Комментарии
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Махно Володимир
Махно Володимир
украинцы наконец то поняли, что ссср oдypaчила наших дедов и заставила пoгибaть за сталина, за его амбиции на вoйнe! после вoйны моего деда сослали в ГУЛАГ, за то что он попал в плен к немцам! хорошо что деду удалось бежать и потом бороться против советской власти, которая хотела его yбить, в рядах УПА! Это та правда, которую скрывали и скрывают сейчас как на россии так и частично в Украине до сих пор! Поэтому это не день праздника, а день тpaуpа!
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Виня Ксения
Виня Ксения
Рф как обычно устраивает пляски и парады на костях миллионов жертв Второй мировой в0йны. И заодно для рассеи 9 мая - это повод продемонстрировать всему миру свою военную силу с намеком "можем повторить". Но совершенно не хочет принять то, что не только Германия виновна в этих жертвах, но и ссср. Не зря после в0йны люди в ссср не отмечали никакого 9 мая и тем более не проводили парады. Абсолютно все вспоминали эту в0йну с ужасом и хотели только одного, чтобы это никогда не повторилось. Но спустя 70 лет рашафашисты хотят повторить.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Пристайко д е б и л.
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