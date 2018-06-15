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В город зашел спецназ: ВСУ отправили террористам на Донбассе мощный сигнал

3.7тЧитать новость на украинском

Украинский спецназ провел учебные занятия в рамках подготовки к участию в практической часте многонациональных учений Flaming Sword 2018.

Свежие снимки были опубликованы на странице Командования Сил специальных операций ВС Украины.

"Отработка действий в условиях ведения ближнего боя в городе (CQB). Бойцы ССО ВС Украины продолжают подготовку к практической фазе многонациональных учений Flaming Sword 2018", - говорится в сообщении.

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Учения Flaming Sword 2018, организованные НАТО, состоятся на территории Литвы и Латвии. В программе запланировано проведение многонациональных учений подразделений ССО НАТО и стран-партнеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как украинские военные уничтожили позицию террористов на Донбассе за 15 минут.

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Темы
Российско-украинский конфликтРоссийская военная угроза
Место
Украина
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andrei andrei
andrei andrei
Я когда читаю про мощный сигнал, сразу о Пете думаю. Все-таки, бледный лексикон у борзописцев обоза. Где они их набирают? Инвалиды АТО?
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Daks Viktor
Daks Viktor
Все йде своїм шляхом...
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