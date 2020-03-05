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6 марта • обновлено в 02:33
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В Горловке сделали героем террориста "ДНР": сеть разозлили фото

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В оккупированной российскими войсками Горловке, Донецкая область, установили памятную табличку убитому террористу Роману Матевощуку.

Табличку установили на стене школы №84, сообщает в Twitter пользователь Necro Mancer.

"Школа №84, "герои современной войны", – говорится в сообщении.

Табличка на стене школы

Табличка на стене школы

Twitter Necro Mancer

На табличке есть надпись: "Защитник. Боец. Горловчанин. Отныне – герой!". Также указаны даты жизни ликвидированного боевика: 10.05.1980 – 21.01.2015.

Также на стене школы повесили табличку и с другими "героями". "И скорбно за рядом ряд застыла школа. Мы все опускаем взгляд в безмолвной боли", – гласит надпись.

Доска в школе

Доска в школе

Twitter Necro Mancer

В сети возмутились такой "героизацией" террористов: "крепление на анкерные болты – это правильно. Чтобы было удобно потом снять и выбросить".

"Снять и выбросить": сеть возмутила "героизация" террористов "ДНР"

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Горловки, которая как раз закончила 9 класс, когда началась война, рассказала, каким выросло ее поколение в "ДНР".

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина Горловка
Теги
террористы "ДНР" Новости ДНР ДНР Донбасс
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