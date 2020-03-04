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4 марта • обновлено в 12:48
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В Германии заметили фаната "ДНР" из США: фото сепаратиста

1.9т
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В аэропорту Франкфурта-на-Майне (Германия) заметили гражданина США, на чемодане которого была прикреплена символика террористической "ДНР" и "Новороссии".

Соответствующие фото опубликовал на своем Telegram-канале Nachtigal украинский журналист-международник Игорь Соловей.

"Вот такого любителя российских коллаборационистов встретили украинские патриоты в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Американец Рональд Годир (Ronald Goudier) с номером телефона США +15122263195 выставляет напоказ свое увлечение "ДНР" и "Новороссией". Куда и откуда он летел, пока непонятно", – написал журналист.

Фанат "ДНР" из США в немецком аэропорту

Фанат "ДНР" из США в немецком аэропорту

Telegram-канал Nachtigal

Фанат "ДНР" из США в немецком аэропорту

Фанат "ДНР" из США в немецком аэропорту

Telegram-канал Nachtigal

Вместе с тем Соловей обратил внимание на то, что на российских Telegram-каналах, контролируемых ГРУ РФ, начала появляться информация о том, что в Донецк на "конференцию" якобы должны приехать сепаратисты из Калифорнии, выступающие за отделение штата от США.

"В любом случае к вниманию Государственной пограничной службы Украины, Службы безопасности Украины и наших американских партнеров", – добавил журналист.

Информация пропагандистов о международном съезде сепаратистов в Донецке

Информация пропагандистов о международном съезде сепаратистов в Донецке

Telegram-канал Nachtigal

Фанат "ДНР" из США в немецком аэропорту

Фанат "ДНР" из США в немецком аэропорту

Telegram-канал Nachtigal

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 года в международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского ("Жуляны") пограничники задержали гражданина Российской Федерации, на чемодане которого была привязана "георгиевская" ленточка.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Игорь Соловей
Место
Германия Франкфурт-на-Майне
Тег
ДНР
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Михаил Устинов
Михаил Устинов
А как подбитый киборг, в немецком аэропорту, зиговал на камеру свои.домиты не заметили..
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1
Букет Красивый
Букет Красивый
Уважуха американу.
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