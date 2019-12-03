В Германии задержали экс-депутата Верховной Рады

В Германии в городе Аахен 29 ноября правоохранители задержали бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко, который сбежал из Украины в 2016 году и находился в розыске.

Об этом на своей странице в Facebook во вторник, 3 декабря, сообщила журналистка программы "Схемы" Наталка Седлецкая. Она ссылается на два источника в правоохранительных органах.

Уточняется, что задержание произошло по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Александр Онищенко Украинская правда

Немецкий суд должен решить, экстрадировать ли Онищенко в Украину, о чем в запросе просили украинские правоохранители.

Также суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса.

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