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3 декабря • обновлено в 18:38
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В Германии задержали экс-депутата Верховной Рады

18.3т
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В Германии в городе Аахен 29 ноября правоохранители задержали бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко, который сбежал из Украины в 2016 году и находился в розыске.

Об этом на своей странице в Facebook во вторник, 3 декабря, сообщила журналистка программы "Схемы" Наталка Седлецкая. Она ссылается на два источника в правоохранительных органах.

Уточняется, что задержание произошло по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Александр Онищенко

Александр Онищенко

Украинская правда

Немецкий суд должен решить, экстрадировать ли Онищенко в Украину, о чем в запросе просили украинские правоохранители.

Также суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Александр Онищенко
Место
Германия
Теги
задержание депутат политика
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
-,,В Сети "гуляет" история о молодом украинце Алексее Яремчуке, переехавшем в Германию. Он рассказывает, что столкнулся с самой настоящей травлей со стороны своих новых коллег после ярких рассказов про Майдан и про то, как он воевал в Донбассе. Доходило не только до брани в адрес Яремчука, но даже до того, что немцы обвиняли украинца в нацизме. После того как ему сломали нос и уволили, Яремчук снова задумался об эмиграции, пишет riafan.ru. Жизнь превратилась в ад, признался украинец.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Теперь ему не страшно.
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Руки прочь от украинских граждан, немчюра поганая!
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Bezhenar Olga
Bezhenar Olga
Шапиро Жeнька, Вор должен сидеть в тюрьме - точка!!!
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