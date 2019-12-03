В Германии задержали экс-депутата Верховной Рады

В Германии в городе Аахен 29 ноября правоохранители задержали бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко, который сбежал из Украины в 2016 году и находился в розыске.
Об этом на своей странице в Facebook во вторник, 3 декабря, сообщила журналистка программы "Схемы" Наталка Седлецкая. Она ссылается на два источника в правоохранительных органах.
Уточняется, что задержание произошло по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Александр Онищенко
Украинская правда
Немецкий суд должен решить, экстрадировать ли Онищенко в Украину, о чем в запросе просили украинские правоохранители.
Также суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Онищенко бежал из Украины в 2016 году, когда с него сняли депутатскую неприкосновенность.
В ноябре 2017 года испанский суд отказал Украине в аресте и выдаче народного депутата.
25 июля 2019-го в аэропорту "Борисполь" задержали мать Онищенко Инессу Кадырову. Ее подозревают в схемах по разворовыванию природного газа, связанных с "Укргаздобычей", но сам экс-нардеп отрицал обвинения, заявляя о давлении НАБУ.
В конце лета выяснилось, что НАБУ и САП завершили расследование "газовой схемы" и анонсировали передачу дела в суд.
В начале ноября САП добилась ареста полмиллиона евро на банковском счете Онищенко.
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