В Германии дерзко убили врага Путина, воевавшего с россиянами: вскрылись подробности

В Германии в центре Берлина убили 40-летнего этнического чеченца Зелимхана Хангошвили.

Как передает ВВС, днем 23 августа в парке Кляйнер Тиргартен к нему на велосипеде подъехал мужчина и дважды выстрелил в голову, после чего быстро уехал прочь.

Вскоре полиция нашла и задержала подозреваемого. Пистолет Glock 26, велосипед и другие улики нашли в реке.

Подозреваемым оказался россиянин Вадим С. В его квартире нашли большую сумму денег и билет до Москвы. Выяснилось, что в Берлин он попал транзитом через Париж за несколько дней до убийства.

По данным DW, правоохранители считают, что убийство было политическим заказом. Предполагается, что за преступлением могут стоять иностранные спецслужбы. При этом рассматриваются различные версии.

Чеченская община в Берлине также утверждает, что убийство было заказным, поскольку Хангошвили находился в "расстрельном списке чеченцев". Сообщается, что сейчас угрозы поступают также брату погибшему.

Аслан Масхадов и Зелимхан Хангошвили Facebook

Зелимхан Хангошвили воевал во второй чеченской войне на Северном Кавказе против российских войск в 2001-2005 годах. Полевой командир был близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова. Жил в горном районе Панкисского ущелья Грузии, а в Германию уехал после 2015 года, пережив попытку покушения в Тбилиси.

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