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В Германии дерзко убили врага Путина, воевавшего с россиянами: вскрылись подробности

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В Германии в центре Берлина убили 40-летнего этнического чеченца Зелимхана Хангошвили.

Как передает ВВС, днем 23 августа в парке Кляйнер Тиргартен к нему на велосипеде подъехал мужчина и дважды выстрелил в голову, после чего быстро уехал прочь.

Вскоре полиция нашла и задержала подозреваемого. Пистолет Glock 26, велосипед и другие улики нашли в реке.

Подозреваемым оказался россиянин Вадим С. В его квартире нашли большую сумму денег и билет до Москвы. Выяснилось, что в Берлин он попал транзитом через Париж за несколько дней до убийства.

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По данным DW, правоохранители считают, что убийство было политическим заказом. Предполагается, что за преступлением могут стоять иностранные спецслужбы. При этом рассматриваются различные версии.

Чеченская община в Берлине также утверждает, что убийство было заказным, поскольку Хангошвили находился в "расстрельном списке чеченцев". Сообщается, что сейчас угрозы поступают также брату погибшему.

Аслан Масхадов и Зелимхан Хангошвили

Аслан Масхадов и Зелимхан Хангошвили

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Зелимхан Хангошвили воевал во второй чеченской войне на Северном Кавказе против российских войск в 2001-2005 годах. Полевой командир был близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова. Жил в горном районе Панкисского ущелья Грузии, а в Германию уехал после 2015 года, пережив попытку покушения в Тбилиси.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путина обвинили в массовых убийствах детей. Появилась информация, что глава РФ лично отдал приказ открыть огонь по захваченной террористами школе.

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Германия Берлин
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