В Генштабе назвали небоевые потери ВСУ на Донбассе: счет идет на сотни

На Донбассе с начала проведения Операции Объединенных сил небоевые потери среди ВСУ составили 363 человека.

Об этом сообщили в Главном управлении персонала Генштаба ВСУ, передает УНН.

"С начала ООС по 17 июля 2020 года – 363 человека (в том числе безвозвратные – 181 человек, санитарные – 182 человека)", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, за первые шесть месяцев 2020 года количество небоевых потерь ВСУ в зоне ООС составило 66 человек (в том числе безвозвратные – 31 человек, санитарные – 35 человек).

"За период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года – 97 человек (в том числе безвозвратные – 47 человек, санитарные – 50 человек)",– отметили в информации.

Отметим, что на Донбассе состоянием на 22 июля в 2020 году погибли 65 украинских военных.

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