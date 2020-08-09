Хомчак назначил в Генштаб военного, бросившего свою бригаду на Донбассе, – волонтер

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назначил на должность в Генеральном штабе экс-командира 128-й бригады Олега Христенко, который якобы бросил свою бригаду в Луганской области и сбежал.

Об этом на своей странице в Facebook заявил волонтер Роман Доник. Он написал, что Христенко стал "новым лицом, полководцем и военачальником в генеральном штабе, реформированном по стандартам НАТО".

"Был командиром 128-й бригады до войны и в самом ее начале. Когда БТГр 128 бригады зашла в Луганскую область и появились первые потери, полковник Христенко уволился по состоянию здоровья. Сердце. Совсем просто – испугался", – заявил Доник.

Олег Христенко. Facebook / Роман Доник

Волонтер добавил, что до 2019 года Христенко "работал в какой-то фирме, а с приходом Хомчака (с которым у Христенко дружеские отношения) восстановился и сейчас служит в генеральном штабе в J1".

"Для понимания мужества, бесстрашия и авторитета полковника. Его даже не упоминают в командирах 128 бригады. Сейчас этот мамкин воеватель оценивает офицеров воюющих седьмой год и подруливает назначениями", – утверждает Доник.

Информация о военном, которой поделился волонтер. Facebook / Роман Доник

Facebook / Роман Доник

Скриншот поста волонтера

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