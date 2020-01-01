"Не справились": в перезапущенном Зеленским ГБР заявили о "провале" 2019 года

Государственное бюро расследований по итогам прошедшего 2019 года отчиталось о своей неудовлетворительной работе.
Соответствующее сообщение в среду, 1 января, обнародовала пресс-служба. ГБР сообщило о ряде выявленных "существенных нарушений", которые касаются "организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами", а также кадрового и технического обеспечения.
В бюро признали, что по итогам 2019-го ведомство "не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности".
С целью "конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений" в работе бюро к сотрудничеству приглашают общественность.
Кроме того, в ГБР от граждан ждут "обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытые активы, коррупционные связи" и др. Указывается, что письма-уведомления должны содержать четко изложенные факты и обстоятельства, а также их подтверждения.
Иллюстрация. ГБР
Информатор
Как писал OBOZREVATEL:
3 декабря детективы НАБУ задержали экс-начальника Главного следственного управления ГПУ и "правую руку" директора ГБР Игоря Щербину на получении 75 тысяч долларов взятки.
На новость отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил о необходимости обновления руководства ГБР и призвал Раду поддержать законопроект о перезапуске бюро.
Глава бюро Роман Труба ответил на обвинения и заявил, что они якобы имеют определенные неточности и одновременно дискредитируют репутацию возглавляемого им ведомства.
27 декабря Владимир Зеленский освободил Трубу с должности и назначил Ирину Венедиктову временно исполняющим обязанности главы ГБР.
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