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2 января • обновлено в 01:30
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"Не справились": в перезапущенном Зеленским ГБР заявили о "провале" 2019 года

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Государственное бюро расследований по итогам прошедшего 2019 года отчиталось о своей неудовлетворительной работе.

Соответствующее сообщение в среду, 1 января, обнародовала пресс-служба. ГБР сообщило о ряде выявленных "существенных нарушений", которые касаются "организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами", а также кадрового и технического обеспечения.

В бюро признали, что по итогам 2019-го ведомство "не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности".

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С целью "конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений" в работе бюро к сотрудничеству приглашают общественность.

Кроме того, в ГБР от граждан ждут "обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытые активы, коррупционные связи" и др. Указывается, что письма-уведомления должны содержать четко изложенные факты и обстоятельства, а также их подтверждения.

Иллюстрация. ГБР

Иллюстрация. ГБР

Информатор

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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