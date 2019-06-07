В ГБР задокументировали факт коррупции Трубы

Управление внутреннего контроля Государственного бюро расследований задокументировало коррупционное правонарушение директора ведомства Романа Трубы.

Как пишет "Резонанс", руководитель управления Богдан Чобиток отметил, что 3 июня направил заявления в НАПК и Департамент защиты экономики Национальной полиции, где попросил дать правовую оценку выявленным фактам незаконных действий, совершенных Трубой.

" Так, мной как руководителем Управления внутреннего контроля задокументирован факт прогула руководителем патронатной службы Александром Удовиченко. Впрочем, никакого наказания за это Удовиченко не получил. Не отделался он даже замечанием! Наоборот, директор ГБР незаконно внес изменения в приказ об отпуске Удовиченко, чем спас его от увольнения за прогул. Такие действия директора ГБР содержат признаки коррупции и свидетельствуют о применении Романом Трубой двойных стандартов. Отмечу, что в случаях с другими работниками даже выход с работы на пять минут раньше директор пытается представить как злостное нарушение дисциплины. Своим – все, чужим – закон! Такая философия директора ГБР", – отметил Чобиток.

Так, 2 и 3 мая Управлением внутреннего контроля было зафиксировано отсутствие на работе в течение всего рабочего дня руководителя патронатной службы ГБР Александра Удовиченко. О чем были составлены соответствующие акты. Отпуск же Удовиченко был оформлен только на 26 апреля. Хотя за рубежом он официально находился в течение 10 дней, решив в государственные выходные самовольно дорисовать себе еще два дня.

Вернувшись с отдыха, вместо объяснений, Удовиченко подал служебную записку в Управление кадровой работы и государственной службы, где просил внести изменения в приказ о его отпуске, а именно: слово и цифры "26 апреля" заменить на "с 26 апреля по 5 мая" . Обо всем этом было проинформировано директора ГБР.

Поскольку руководитель Управления кадровой работы и государственной службы отказался вносить изменения в приказ об отпуске Удовиченко, Труба самостоятельно новым приказом вносит изменения, заменяя "один календарный день" на "10 календарных дней с 26 апреля по 5 мая". Такие действия директора ГБР подпадают под признаки коррупционного правонарушения, так как решение, принятое в интересах Удовиченко, вопреки закону.

Отметим, что патронатная служба подчиняется лично директору ГБР, и это уже не первый факт, когда Труба укрывает нарушения, совершенные руководителем патронатной службы. Управление внутреннего контроля неоднократно пыталось ознакомиться с Положением о патронатной службе и ее полномочиями, впрочем эти документы почему-то скрываются. В то же время эта служба незаконно вмешивается не только в работу государственных служащих, но и требует у территориальных управлений материалы уголовных производств, предоставляет указания следователям, что согласно УПК является вмешательством в работу следователя. Также именно по совету руководителя патронатной службы были сокращены должности работников внутреннего контроля в теруправлениях.

В конце марта члены Совета общественного контроля при ГБР в рекомендациях к Заключению ежегодного отчета директора ГБР просили провести психофизиологическое исследование членов конкурсной комиссии №2, которая проводившая конкурс на должности в территориальных управлениях ГБР. Таким образом должны были проверить информацию о возможном влиянии руководителя патронатной службы Удовиченко на членов комиссии. В частности, члены СОК считали необходимым провести исследование с помощью полиграфа как самого Удовиченко, так и членов комиссии. Впрочем, директором ГБР проведение исследований инициировано не было.

Роман Труба "Факти ICTV"

29 мая бывший председатель Конкурсной комиссии №2 Олег Шрам во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности открыто заявил о давлении и незаконном вмешательстве Удовиченко в работу комиссии и возражений членам комиссии по отдельным кандидатам. Впрочем, никаких проверок указанной информации директором ГБР также инициировано не было.

Тем временем Трубой уже уволены руководитель Управления обеспечения деятельности Василий Титарчук и руководитель Управления планово-финансовой деятельности Денис Луцик. Отметим, что документирование отсутствия на работе Удовиченко происходило при участии сотрудников их управлений. Кроме того, в документах, предоставленных финуправлением, зафиксирован отпуск Удовиченко именно сроком на один день. То есть незаконное увольнение этих лиц стало платой за их принципиальную позицию.

"Управление внутреннего контроля находится в прямом подчинении директора ГБР Романа Трубы, и, к сожалению, не может самостоятельно привлечь его или его людей к ответственности. Впрочем, задокументировать его незаконные действия и передать материалы в другие правоохранительные органы мы можем. Поэтому ждем решения по моим заявлениям. Также хочется напомнить Роману Трубе еще одно его любимый лозунг: кто нарушил закон, должен уйти! Здесь с ним трудно не согласиться", – подытожил Чобиток.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет общественного контроля при ГБР подал в ГПУ очередное заявление об уголовных преступлениях Трубы, Удовиченко и прочих сотрудников.

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