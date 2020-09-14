Богдан в ГБР раскрыл источник заявлений о "зраде" в ОПУ

Экс-главу ОПУ Андрея Богдана на допросе в ГБР расспрашивали о возможных контактах чиновников с российскими органами власти. При этом Богдан рассказал, что узнал информацию из СМИ.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро. Правоохранители отметили, что Богдан был вызван на допрос в качестве свидетеля.

"Целью допроса было выяснение имеющихся у свидетеля достоверных данных и подтверждение осуществления украинскими чиновниками возможных противоправных действий в пользу другого государства", – говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что Богдан сказал, что такой информацией не обладает и доказательств у него нет. А о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из СМИ.

Телеграм-канал Pavlovsky NEWS опубликовал видео, на котором Богдан рассказал, что в ГБР его спрашивали о вагнеровцах. В ответ экс-глава ОПУ предложил допросить участников совещания, где и было принято решение об отмене спецоперации. Детально он не рассказал, сославшись на тайну следствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября стало известно, Андрея Богдана вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. 14 сентября он пришел в ГБР и заявил о мошенничестве.