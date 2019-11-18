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18 ноября • обновлено в 17:16
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В ГБР появился спецотдел по делам Майдана

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В Государственном бюро расследований появилось специальное подразделение, которое будет расследовать преступления, совершенные во время Революции Достоинства (Евромайдана).

Об этом на личном Telegram-канале написал директор ведомства Роман Труба. Он заверил, что в этот отдел набрали только лучших профессиональных следователей, которые эффективно будут вести дела Майдана.

Евромайдан

Евромайдан

"Как только ГПУ завершит все процессуальные действия и передаст нам материалы уголовных производств, следователи приступят к работе. 20 ноября ГПУ завершает досудебное расследование по всем уголовным производствам. После этого они имеют три месяца для того, чтобы нам их передать. Сейчас в прокуратуре продолжается инвентаризация материалов. Как только коллеги ее завершат, мы готовы расследовать дела Майдана", – написал Труба.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Евромайдан Расстрелы на Майдане
Персона
Роман Труба
Место
Украина
Теги
Революция Достоинства Государственное Бюро Расследований
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Комментарии на сайте не модерированы
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Сама эта так называемая революция и есть преступление.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Неужто Пашинского с Логопедом привлекут? :=)
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