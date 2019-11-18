В ГБР появился спецотдел по делам Майдана

В Государственном бюро расследований появилось специальное подразделение, которое будет расследовать преступления, совершенные во время Революции Достоинства (Евромайдана).

Об этом на личном Telegram-канале написал директор ведомства Роман Труба. Он заверил, что в этот отдел набрали только лучших профессиональных следователей, которые эффективно будут вести дела Майдана.

Евромайдан

"Как только ГПУ завершит все процессуальные действия и передаст нам материалы уголовных производств, следователи приступят к работе. 20 ноября ГПУ завершает досудебное расследование по всем уголовным производствам. После этого они имеют три месяца для того, чтобы нам их передать. Сейчас в прокуратуре продолжается инвентаризация материалов. Как только коллеги ее завершат, мы готовы расследовать дела Майдана", – написал Труба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в октябре 2019 года правозащитники семей Небесной Сотни обратились к украинским властям с требованием безотлагательно создать в структуре ГБР отдельное управление, которое будет заниматься делами Евромайдана. Они опасаются, что следствие может просто остановиться.

С 20 ноября следствие по делам Майдана остановится на неопределенное время. Причина в том, что Рада так и не проголосовала за необходимые правки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование. Поэтому органы прокуратуры потеряют следственные функции, после чего дела Майдана перейдут в НАБУ и ГБР.

21 ноября 2019 года Украина будет отмечать шестую годовщину начала протестов в Киеве, которые получили название Евромайдан. В результате отдельные акции переросли в Революцию Достоинства. За все время протестных акций силовики убили почти 100 человек.

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