В ГБР пообещали вернуть ВСУ изъятое в ходе обысков оборудование

Расследования 23:21, 2.07.2020 Обновлено: 23:32, 2.07.2020

Государственное бюро расследований вернет в воинские части ВСУ изъятые в ходе обысков приборы СВЧ (клистроны).

Об этом сказано на странице ГБР в Facebook. Руководство бюро инициировало служебное расследование, чтобы дать оценку правомерности действий своих сотрудников.

"Следователи ГБР в рамках расследования уголовного производства, открытого по материалам Главного управления военной контрразведки СБУ, 1 июля 2020 провели санкционированные обзоры военной техники на территории нескольких военных частей Воздушных сил ВСУ. В ходе следственных действий было изъято 7 приборов СВЧ", – сказано в сообщении.

В ГБР сообщили, что вернули 3 прибора в одну из воинских частей еще в день обыска, а еще 4 прибора вернут в течении 2 июня.

Руководство ГБР начало служебное расследование
(Facebook ГБР)

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в трех зенитных ракетных бригадах Воздушных сил Украины – в Хмельницком, а также в Одесской и Херсонской областях.

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