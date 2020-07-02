В ГБР пообещали вернуть ВСУ изъятое в ходе обысков оборудование

Государственное бюро расследований вернет в воинские части ВСУ изъятые в ходе обысков приборы СВЧ (клистроны).

Об этом сказано на странице ГБР в Facebook. Руководство бюро инициировало служебное расследование, чтобы дать оценку правомерности действий своих сотрудников.

"Следователи ГБР в рамках расследования уголовного производства, открытого по материалам Главного управления военной контрразведки СБУ, 1 июля 2020 провели санкционированные обзоры военной техники на территории нескольких военных частей Воздушных сил ВСУ. В ходе следственных действий было изъято 7 приборов СВЧ", – сказано в сообщении.

В ГБР сообщили, что вернули 3 прибора в одну из воинских частей еще в день обыска, а еще 4 прибора вернут в течении 2 июня.

Руководство ГБР начало служебное расследование (Facebook ГБР)

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в трех зенитных ракетных бригадах Воздушных сил Украины – в Хмельницком, а также в Одесской и Херсонской областях.