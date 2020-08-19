В ФСБ заявили о задержании украинского добровольца в Крыму

Федеральная служба безопасности России якобы задержала в оккупированном Крыму украинского добровольца батальона имени Номана Челебиджихана.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ, по месту его проживания были проведены обыски.

Российские силовики отмечают, что ему инкриминируют "участие в незаконном вооруженном формировании". Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"Установлено, что подозреваемый в 2016 году выехал на территорию Украины, где вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, в составе которого прошел обучение обращению с огнестрельным оружием. В его функциональные обязанности также входило осуществление охраны расположения батальона, содействие Государственной пограничной службе Украины при совместных патрулированиях пограничной зоны, проверка лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска", – заявили в ФСБ.

Затем якобы подозреваемый "вернулся в Крым, продолжив поддерживать контакты с членами НВФ и свою преступную деятельность по участию в батальоне".

Как сообщал OBOZREVATEL, ФСБ похитила украинского военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добринского.

Позднее спецслужба обнародовала видео задержания и допроса военного, однако в ВСУ заявили, что оно является постановочным.