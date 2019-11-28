В Евросоюзе могут запретить "Россию 24": Джемилев назвал способ

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил о том, что у Украины появились основания для прекращения вещания ряда российских телеканалов в Европе.

Он убежден в том, что таким основанием могут быть санкции, введенные правительством Украины в отношении телеканалов, которые осуществляют вещание в оккупированном Крыму. Об этом Джемилев сказал в блоге OBOZREVATEL.

"Что касается санкций в отношении телеканалов, то необходимо вычленить из них те, которые вещают на заграницу. Когда они будут включены в санкционный список, у Меджлиса крымскотатарского народа появятся основания обратиться к этим западным странам, в том числе к Турции, чтобы они запретили деятельность этих телеканалов на своей территории", – пояснил он.

Вещание пропагандистского телеканала Россия 24 на Европу и Турцию может быть прекращено, сказал Джемилев

По его словам, в частности, речь идет о телеканалах "Россия" и "Россия 24".

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Как писал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины ввел санкции против тех, кто разрушает объекты культурного наследия в оккупированном Крыму, осуществляет там теле- и радиовещание, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ.

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