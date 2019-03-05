|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

В ЕС задержали крупную партию героина из Украины: опубликованы фото и видео

4.4тЧитать материал на украинском

Двое граждан Нидерландов пытались вывести из Украины в Европу 84 кг героина. На пункте пропуска "Солотвино-Сигету Мармацией" их задержали румынские пограничники.

Как сообщает пограничная служба Румынии, это произошло 4 марта в 9:30 по местному времени. Задержанными оказались 29-летняя женщина и 44-летний мужчина.

В ведомстве отмечают, что, "действуя на основе анализа рисков, пограничники провели тщательную проверку транспортного средства и багажа". Контрабандисты путешествовали на Renault Sport GT, зарегистрированном в Германии.

Новости
СБУ изъяла крупнейшую в истории Украины партию наркотиков на Полтавщине
В ЕС задержали крупную партию героина из Украины: опубликованы фото и видео

politiadefrontiera.ro

"В полу автомобиля было обнаружено специально разработанное пространство, в котором находилось 167 упаковок с коричнево-желтым веществом, вероятно, из категории наркотиков из высокой группы риска", — рассказали пограничники.

Всего было изъято 84,3 кг вещества, которое отправили для анализа в специализированную лабораторию. Экспертиза определила, что это героин.

В ЕС задержали крупную партию героина из Украины: опубликованы фото и видео

politiadefrontiera.ro

Новости
В Киеве привязали к столбу и жестко проучили наркоторговца: видео

Mukachevo.net отмечает, что на украинском контрольном пункте пропуска партию наркотиков не заметили.

Этот факт подтвердил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"У нас много задерживается наркотиков, а то, что не задержали на этот раз — причина, видимо, в том, что автомобиль этот не проходил по анализу рисков. Не было оснований сомневаться в том, что в авто есть какие-то скрытые вещи, тем больше, в конструктивных особенностях.

У нас нет сканеров, которые позволяют увидеть внутренности автомобиля без того, чтобы разобрать его на запчасти. В наших коллег из Румынии такие сканеры есть", — пояснил ситуацию Слободян.

В ЕС задержали крупную партию героина из Украины: опубликованы фото и видео

politiadefrontiera.ro

Новости
Эффектная погоня: испанский гражданская гвардия задержала наркоторговцев из Малаги
В ЕС задержали крупную партию героина из Украины: опубликованы фото и видео

politiadefrontiera.ro

В ЕС задержали крупную партию героина из Украины: опубликованы фото и видео

politiadefrontiera.ro

В ЕС задержали крупную партию героина из Украины: опубликованы фото и видео

politiadefrontiera.ro

В ЕС задержали крупную партию героина из Украины: опубликованы фото и видео

politiadefrontiera.ro

В ЕС задержали крупную партию героина из Украины: опубликованы фото и видео

politiadefrontiera.ro

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Черкасчине СБУ разоблачила нарколабораторию, в которой изъяли более 15 кг амфетамина, почти 40 литров прекурсоров, лабораторное оборудование, химические компоненты и реактивы, а также 150 тысяч гривен выручки с наркоторговли.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "наркотрафик" на OBOZREVATEL.

Тема
наркотрафик
Место
Румыния
Теги
наркотикиконтрабандафотографиивидеоУкраина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
4
Смешно
10
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Файбер Моня
Файбер Моня
".. Тiльки так усi нашi вороги усвiдомять, що ми, українцi, є сама розумна та заможнiйша нацiя в свiтi..", - Парубiй.))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги