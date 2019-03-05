В ЕС задержали крупную партию героина из Украины: опубликованы фото и видео

Двое граждан Нидерландов пытались вывести из Украины в Европу 84 кг героина. На пункте пропуска "Солотвино-Сигету Мармацией" их задержали румынские пограничники.

Как сообщает пограничная служба Румынии, это произошло 4 марта в 9:30 по местному времени. Задержанными оказались 29-летняя женщина и 44-летний мужчина.

В ведомстве отмечают, что, "действуя на основе анализа рисков, пограничники провели тщательную проверку транспортного средства и багажа". Контрабандисты путешествовали на Renault Sport GT, зарегистрированном в Германии.

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"В полу автомобиля было обнаружено специально разработанное пространство, в котором находилось 167 упаковок с коричнево-желтым веществом, вероятно, из категории наркотиков из высокой группы риска", — рассказали пограничники.

Всего было изъято 84,3 кг вещества, которое отправили для анализа в специализированную лабораторию. Экспертиза определила, что это героин.

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Mukachevo.net отмечает, что на украинском контрольном пункте пропуска партию наркотиков не заметили.

Этот факт подтвердил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"У нас много задерживается наркотиков, а то, что не задержали на этот раз — причина, видимо, в том, что автомобиль этот не проходил по анализу рисков. Не было оснований сомневаться в том, что в авто есть какие-то скрытые вещи, тем больше, в конструктивных особенностях.

У нас нет сканеров, которые позволяют увидеть внутренности автомобиля без того, чтобы разобрать его на запчасти. В наших коллег из Румынии такие сканеры есть", — пояснил ситуацию Слободян.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Черкасчине СБУ разоблачила нарколабораторию, в которой изъяли более 15 кг амфетамина, почти 40 литров прекурсоров, лабораторное оборудование, химические компоненты и реактивы, а также 150 тысяч гривен выручки с наркоторговли.

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