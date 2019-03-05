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МирСпорт

/Новости экономики

В ЕС ничего не осталось: выяснилось, куда "уплыли" деньги Януковича

10.2тЧитать материал на украинском

В Европейском Союзе продлили санкции против "клана" беглого президента Украины Виктора Януковича, однако большая часть его денег находится в банках Швейцарии.

Об этом сообщает DW. Отмечается, что в странах ЕС осталось очень мало денежных активов Януковича. В Швейцарии же отчитались о значительных цифрах.

"В Федеральном ведомстве юстиции назвали сумму в 145 миллионов франков. Наибольшая сумма средств принадлежит, как следует из документов в судебном реестре, Юрию Иванющенко – 72 миллиона франков", отмечает издание. В Швейцарии замечен также счет регионала Юрия Ефремова.

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Данное обстоятельство существенно усложняет процесс размораживания денег экс-президента.

"В этой стране вместо политических санкционных списков против диктаторов и клептократов применяют принятый несколько лет назад специальный закон, который дает правительству более солидные по санкции юридические основания для блокировки незаконно приобретенных средств", – сказано в статье.

На основании этого закона правительство страны ежегодно принимает постановление о блокировании активов, ссылаясь, в частности, на "необходимость обеспечения международного правового сотрудничества". В швейцарском "черном списке" оказались 19 украинцев.

В ЕС ничего не осталось: выяснилось, куда "уплыли" деньги Януковича

minfin.com.ua

Отмечается также, что около полмиллиона евро осталось в Латвии, где несколько лет назад было обнаружено 50 миллионов.

Вне пределов ЕС, деньги Януковича заблокированы также в Лихтенштейне – 27 миллионов швейцарских франков, оформленных на бывшего министра доходов и зборов Александра Клименко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Интерпол снял с розыска большинство людей из окружения беглого экс-президента Виктора Януковича, против которых в Украине возбужден ряд уголовных производств.

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Темы
Судьба ЯнуковичаСуд над Януковичем
Персона
Виктор Янукович
Место
Украина
Тег
Янукович
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Прошло 5 лет уж...а никто на Окраине так и не смог доказать аксиому что этот паразит с фамилией Янукович украл все богатства Окраины.....ни одноного доллара так и не нашли...хотя кто только прокуратуре и СБУ не помогал..)))разговоры то идут о каком то клане...друзьях...Какой бред....Украинцы дурнее вас ну нет в мире народа
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