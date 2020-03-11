В Словакии в ночь на среду, 11 марта, в ДТП погибло двое украинцев, которые ехали на заработки. Еще 31 человек пострадал.

Жертвы были жителями Тячевского района Закарпатья. Как передает местная полиция в Facebook, микроавтобус с украинцами на скорости столкнулся с пассажирским автобусом на дороге I/18 между населенными пунктами Ружомберок – Чернова (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В Словакии произошло ДТП с украинцами facebook.com/KRPZZA

По словам пресс-секретаря службы экстренной медицинской помощи Алены Крчовы, в аварии, кроме двух погибших, еще один человек был тяжело травмирован, 14 человек получили средние травмы и еще 16 – легкие.

На место ДТП было направлено 7 экипажей скорой медицинской помощи.

В Словакии произошло ДТП с украинцами facebook.com/KRPZZA

В Словакии произошло ДТП с украинцами facebook.com/KRPZZA

Предварительно, 26-летний водитель на Mercedes-Benz Sprinter ехал в направлении Жилины, где произошло столкновение с автобусом.

Смертельные травмы получили водитель Sprinter и его 23-летний сменщик. Они скончались на месте.

В Словакии произошло ДТП с украинцами facebook.com/KRPZZA

В Словакии произошло ДТП с украинцами facebook.com/KRPZZA

В Словакии произошло ДТП с украинцами facebook.com/KRPZZA

В Словакии произошло ДТП с украинцами facebook.com/KRPZZA

В Словакии произошло ДТП с украинцами facebook.com/KRPZZA

В Словакии произошло ДТП с украинцами facebook.com/KRPZZA

В Словакии произошло ДТП с украинцами facebook.com/KRPZZA

В Словакии произошло ДТП с украинцами facebook.com/KRPZZA

В Словакии произошло ДТП с украинцами facebook.com/KRPZZA

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Польше в ДТП на трассе Хелм-Белополье погиб украинец. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на украинских номерах с четырьмя пассажирами столкнулся с польским автобусом, который стоял на остановке.

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