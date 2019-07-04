В ДТП с полицейским погибла семья: суд принял решение

Полицейского, который стал участником масштабной смертельной аварии под Херсоном, 4 июля суд взял под стражу.

Как сообщила пресс-служба Запорожского апелляционного суда, мера пресечения избрана сроком на 60 дней без права внесения залога.

Также служители Фемиды отменили предыдущее решение следственного судьи Мелитопольского горрайонного суда, по которому правоохранителю избрали меру пресечения с возможностью внесения залога – 192 тыс. грн. Сумма была возвращена заставодателю.

Судебное заседание 4 июля

Напомним, что ДТП, в котором погибли супруги Дмитрий Журавлев и Людмила Богданевич, а также их 10-летняя дочь Софийка, произошло 18 июня на трассе Скадовск – Каховка возле с. Николаевка.

За рулем BMW, который предварительно и спровоцировал аварию, выехав на встречную полосу, находился оперуполномоченный ГУНП в Автономной республике Крым и г. Севастополе. Водитель получил травмы и был госпитализирован.

В ДТП погиб Дмитрий Журавлев с женой Людмилой и дочерью Софией

ДТП под Херсоном

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве дорожные службы годами не замечали проблему, которая впоследствии стоила жизни четырех человек.

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