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29 января • обновлено в 02:11
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Один из сыновей в больнице: в страшном ДТП с поездом на Закарпатье погиб отец 16 детей

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В ДТП на Закарпатье 27 января, когда на въезде в город Тячев столкнулись поезд и грузовик, погиб многодетный отец, который вырастил 16 детей.

Михаил Иванович Герич проживал в селе Добрянское, передает tyachivnews.in.ua.

В кабине машины также находился один из сыновей мужчины, он в тяжелом состоянии в Тячевской районной больнице.

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В столкновении с поездом в Тячеве погиб многодетный отец

В столкновении с поездом в Тячеве погиб многодетный отец

Коллаж

Журналисты пишут, что у Михаила и его жены Юлины 11 сыновей и 5 дочерей. "Главный и ответственный смысл своей жизни Михаил Герич видел в детях.

Сыновья и дочери для него были крупнейшим и сокровенным счастьем, которое подарил им с женой всевышний, – так говорил он", – сказано в тексте.

Журналисты добавили, что мужчина всю жизнь трудился не покладая рук, чтобы обеспечивать семью. Долгое время он работал на ассенизаторной машине, на которой и попал в смертельное ДТП.

В столкновении с поездом в Тячеве погиб многодетный отец

В столкновении с поездом в Тячеве погиб многодетный отец

tyachivnews.in.ua

Фото с места аварии

Фото с места аварии

0312.ua

Как писал OBOZREVATEL, УЗ сообщила, что, предварительно, в аварии на переезде на Закарпатье, в которой погибли два человека, виноват водитель авто.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Украина Ужгород
Теги
фотографии смерть ДТП поезд
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