Один из сыновей в больнице: в страшном ДТП с поездом на Закарпатье погиб отец 16 детей

В ДТП на Закарпатье 27 января, когда на въезде в город Тячев столкнулись поезд и грузовик, погиб многодетный отец, который вырастил 16 детей.
Михаил Иванович Герич проживал в селе Добрянское, передает tyachivnews.in.ua.
В кабине машины также находился один из сыновей мужчины, он в тяжелом состоянии в Тячевской районной больнице.
В столкновении с поездом в Тячеве погиб многодетный отец
Коллаж
Журналисты пишут, что у Михаила и его жены Юлины 11 сыновей и 5 дочерей. "Главный и ответственный смысл своей жизни Михаил Герич видел в детях.
Сыновья и дочери для него были крупнейшим и сокровенным счастьем, которое подарил им с женой всевышний, – так говорил он", – сказано в тексте.
Журналисты добавили, что мужчина всю жизнь трудился не покладая рук, чтобы обеспечивать семью. Долгое время он работал на ассенизаторной машине, на которой и попал в смертельное ДТП.
В столкновении с поездом в Тячеве погиб многодетный отец
tyachivnews.in.ua
Фото с места аварии
0312.ua
Как писал OBOZREVATEL, УЗ сообщила, что, предварительно, в аварии на переезде на Закарпатье, в которой погибли два человека, виноват водитель авто.
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