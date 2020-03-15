В результате ДТП 14 марта погиб 24-летний старший лейтенант Вооруженных сил Украины Дмитрий Бортник.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба 30-й ОМБр. Командование и сослуживцы высказали свои соболезнования родным и близким мужчины.

"Он любил жизнь, и она отвечала ему искренней взаимностью: у него осталась любимая жена, любящие родители и брат, сослуживцы, верные друзья", – сказано в сообщении.

Дмитрий Бортник погиб в ДТП Коллаж

Уточняется, что Бортник Дмитрий Анатольевич родился 29 апреля 1995 года в пгт. Чуднов Житомирской области.

В 2016 году он окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Тогда же пришел служить в 30-ю отдельную механизированную бригаду имени князя Константина Острожского.

В 2016 году воевал на передовых позициях на востоке Украины. Занимал должности командира взвода, роты, а затем принял должность заместителя начальника штаба одного из механизированных батальонов.

"Помогал всем, кто нуждался. Жизнелюб по натуре, он вносил в жизнь военного коллектива струю энергии, позитива. Чистая и открытая душа. Его любили и уважали", – написали в 30-й ОМБр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта во время обстрела военного грузовика на Донбассе погибли украинские защитники Андрей Ведешин и Виктор Солтис.

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